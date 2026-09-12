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AGENDA · Chef-Boutonne

Conférence gesticulée, costumée et dégustée Chef-Boutonne

dimanche 20 septembre 2026 · Chef-Boutonne

Conférence gesticulée, costumée et dégustée Chef-Boutonne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
9 Avenue des Fils Fouquaud
Ville
79110 Chef-Boutonne
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Chef-Boutonne

Conférence gesticulée, costumée et dégustée

9 Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Conférence gesticulée, costumée et dégustée, à la découverte des peuples qui résidaient à Chef-Boutonne dans l’Antiquité, et plus spécifiquement de la place des femmes à cette époque avec Ludovic Malécot, directeur du Musée gallo-romain du Rauranum,
et les Amis du château.   .

9 Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 86 31  chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr

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English : Conférence gesticulée, costumée et dégustée

L’événement Conférence gesticulée, costumée et dégustée Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pays Mellois

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