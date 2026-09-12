Conférence gesticulée, costumée et dégustée Chef-Boutonne
dimanche 20 septembre 2026 · Chef-Boutonne
Informations pratiques
Chef-Boutonne
Conférence gesticulée, costumée et dégustée
9 Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Conférence gesticulée, costumée et dégustée, à la découverte des peuples qui résidaient à Chef-Boutonne dans l’Antiquité, et plus spécifiquement de la place des femmes à cette époque avec Ludovic Malécot, directeur du Musée gallo-romain du Rauranum,
et les Amis du château. .
9 Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 86 31 chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr
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English : Conférence gesticulée, costumée et dégustée
L’événement Conférence gesticulée, costumée et dégustée Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pays Mellois
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