Informations pratiques

Chef-Boutonne

Conférence gesticulée, costumée et dégustée

9 Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Conférence gesticulée, costumée et dégustée, à la découverte des peuples qui résidaient à Chef-Boutonne dans l’Antiquité, et plus spécifiquement de la place des femmes à cette époque avec Ludovic Malécot, directeur du Musée gallo-romain du Rauranum,

et les Amis du château. .

9 Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 86 31 chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr

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English : Conférence gesticulée, costumée et dégustée

L’événement Conférence gesticulée, costumée et dégustée Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pays Mellois