Conférence gesticulée D’autres douceurs Iffendic

Rue Isidore Odorico Iffendic Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-15 14:30:00

fin : 2025-11-15 16:30:00

2025-11-15

Samedi 15 novembre 2025 de 14:30 à 16:30 à la médiathèque d’Iffendic.

Conférence gesticulée, ludique et sérieuse, sur le thème du sucre industriel et de comment en combattre l’addiction Chrystel Carpentier (Compagnie Lily Berte) raconte la merveilleuse aventure de son sevrage du sucre.

Public ado/adulte.

Gratuit Sur réservation .

Rue Isidore Odorico Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne

