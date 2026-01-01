Conférence gesticulée De quelle humanité le chatbot est-il l’avenir ? Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence
Conférence gesticulée De quelle humanité le chatbot est-il l’avenir ?
Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme
Début : 2026-01-31 15:00:00
fin : 2026-01-31 15:00:00
2026-01-31
Et si l’intelligence artificielle n’était qu’une escroquerie ? L’actualité de l’intelligence artificielle nous apporte sans cesse de nouveaux sujets de controverses.
Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65 mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr
English :
What if artificial intelligence was just a scam? The latest news on artificial intelligence constantly brings us new controversial topics.
