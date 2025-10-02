Conférence « Gesticulée » du collectif La Frontale Rue des Trois Frères Nadeau Surgères

Conférence « Gesticulée » du collectif La Frontale Rue des Trois Frères Nadeau Surgères jeudi 2 octobre 2025.

Conférence « Gesticulée » du collectif La Frontale

Rue des Trois Frères Nadeau Cinéma Le Palace Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-10-02 18:30:00

fin : 2025-10-02

2025-10-02

Venez assister à une conférence gesticulée avec Amaury Millotte du collectif La Frontale « Heureusement que vous êtes là, sinon y a longtemps qu’on aurait tout changé ».

La conférence sera suivie d’un temps d’échange.

Gratuit, sur réservation.

Rue des Trois Frères Nadeau Cinéma Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 16 39 cac.surgeres@orange.fr

English :

Join Amaury Millotte from La Frontale for a talk entitled « Heureusement que vous êtes là, sinon y a longtemps qu’on aurait tout changé ».

The talk will be followed by a discussion.

Free, reservation required.

German :

Kommen Sie zu einem gestikulierten Vortrag mit Amaury Millotte vom Kollektiv La Frontale « Heureusement que vous êtes là, sinon y a longtemps qu’on aurait tout changé ».

Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, sich auszutauschen.

Kostenlos, mit Reservierung.

Italiano :

Unitevi ad Amaury Millotte di La Frontale per una conferenza dal titolo « Heureusement que vous êtes là, sinon y a longtemps qu’on aurait tout changé ».

L’intervento sarà seguito da un dibattito.

Gratuito, prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Acompañe a Amaury Millotte, de La Frontale, en una charla titulada « Heureusement que vous êtes là, sinon y a longtemps qu’on aurait tout changé ».

La conferencia irá seguida de un debate.

Entrada gratuita, previa reserva.

