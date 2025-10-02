Conférence « Gesticulée » du collectif La Frontale Rue des Trois Frères Nadeau Surgères
Conférence « Gesticulée » du collectif La Frontale Rue des Trois Frères Nadeau Surgères jeudi 2 octobre 2025.
Conférence « Gesticulée » du collectif La Frontale
Rue des Trois Frères Nadeau Cinéma Le Palace Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 18:30:00
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-10-02
Venez assister à une conférence gesticulée avec Amaury Millotte du collectif La Frontale « Heureusement que vous êtes là, sinon y a longtemps qu’on aurait tout changé ».
La conférence sera suivie d’un temps d’échange.
Gratuit, sur réservation.
.
Rue des Trois Frères Nadeau Cinéma Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 16 39 cac.surgeres@orange.fr
English :
Join Amaury Millotte from La Frontale for a talk entitled « Heureusement que vous êtes là, sinon y a longtemps qu’on aurait tout changé ».
The talk will be followed by a discussion.
Free, reservation required.
German :
Kommen Sie zu einem gestikulierten Vortrag mit Amaury Millotte vom Kollektiv La Frontale « Heureusement que vous êtes là, sinon y a longtemps qu’on aurait tout changé ».
Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, sich auszutauschen.
Kostenlos, mit Reservierung.
Italiano :
Unitevi ad Amaury Millotte di La Frontale per una conferenza dal titolo « Heureusement que vous êtes là, sinon y a longtemps qu’on aurait tout changé ».
L’intervento sarà seguito da un dibattito.
Gratuito, prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Acompañe a Amaury Millotte, de La Frontale, en una charla titulada « Heureusement que vous êtes là, sinon y a longtemps qu’on aurait tout changé ».
La conferencia irá seguida de un debate.
Entrada gratuita, previa reserva.
L’événement Conférence « Gesticulée » du collectif La Frontale Surgères a été mis à jour le 2025-09-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin