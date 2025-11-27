Conférence gesticulée Folie décoloniale

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 18:00:00

fin : 2025-11-27 21:00:00

Date(s) :

2025-11-27

Sandrine Ghasonga nous livre une performance à la croisée du personnel et du politique. Elle raconte son exil du Rwanda au Luxembourg, son parcours migratoire et l’impact de ce vécu sur sa santé mentale. Entre récits intimes et analyse engagée, elle partage son expérience en tant que femme noire, ancienne réfugiée et militante.



À travers son histoire, elle questionne et met en lumière les dominations systémiques racisme, colonialisme, impérialisme et capitalisme pour proposer une autre lecture de notre quotidien.



Gratuit pour toutes et tous Sur inscription. .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence gesticulée Folie décoloniale Troyes a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme Troyes la Champagne