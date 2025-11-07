Conférence gesticulée « IMAGINE MON PÈRE ME FAIRE ÇA » Maison de Quartier La Touche Rennes
Entrée libre
IMAGINE MON PÈRE ME FAIRE ÇA – La culture de l’inceste, berceau des dominations Une conférence gesticulée de Margot Fily
Une conférence gesticulée de Margot Fily
Durée : 1h50
Conseil : à partir de 15 ans
Accueil dès 20h. Début de la conférence gesticulée à 20h30. Petite buvette sur place.
Possibilité de discuter avec Margot à l’issue de la conférence.
Accueil organisé par un collectif de citoyen.ne.s bénévoles « La Touche Gesticule » (issu de la Maison de Quartier de la Touche)
Début : 2025-11-07T20:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-07T22:30:00.000+01:00
https://www.mqlt.fr https://www.helloasso.com/associations/maison-de-quartier-la-touche/evenements/conference-gesticulee contact@mqlt.fr 02 99 54 45 12
Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
contact@mqlt.fr 0299544512