Conférence gesticulée la place des femmes dans le rock – Tiers-Lieu L’Arbre Commes, 20 mai 2025 20:30, Commes.

Calvados

Conférence gesticulée la place des femmes dans le rock Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de Port Commes Calvados

Début : 2025-05-20 20:30:00

fin : 2025-05-20 22:00:00

2025-05-20

Mardi 20 mai à 20h30, nous accueillerons une conférence gesticulée intitulée « La place des femmes dans le rock ».

Quelles sont les femmes qui ont marqué l’histoire du rock ? Pourquoi avons-nous si peu de noms qui nous viennent en tête ? Sont-elles si peu nombreuses ? Invisibilisées ? Pourquoi ? Comment ? Suzanne Emery alias Suzy Q, partage ces questionnements dans cette conférence théâtralisée. Entre musique et conférence, les spectateurs pourront en découvrir davantage avec un format ludique et artistique.

C’est la deuxième fois que L’Arbre accueille une conférence gesticulée après le succès de la première accueillie en 2023 sur la ménopause. A chaque fois, nous essayons de choisir des sujets de société et de décrypter des faits ou situations.

Les réservations sont conseillées mais pas obligatoire et la soirée est en participation libre et consciente.

Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de Port

Commes 14520 Calvados Normandie +33 2 31 51 88 24 larbre.tiers.lieu@gmail.com

English : Conférence gesticulée la place des femmes dans le rock

On Tuesday May 20 at 8:30pm, we’ll be hosting a talk entitled « La place des femmes dans le rock » (The place of women in rock).

Who are the women who have left their mark on rock history? Why do so few names come to mind? Are they so few in number? Invisibilized? Why or why not? How? Suzanne Emery, alias Suzy Q, shares these questions in this theatrical lecture. Part music, part lecture, spectators will discover more in a playful, artistic format.

This is the second time that L’Arbre has hosted a gesticulated lecture, following the success of the first, on menopause, in 2023. Each time, we try to choose socially relevant topics and decipher facts or situations.

Reservations are recommended but not compulsory, and the evening is free and open to all.

German : Conférence gesticulée la place des femmes dans le rock

Am Dienstag, den 20. Mai um 20:30 Uhr, findet bei uns ein gestikulierender Vortrag mit dem Titel « Die Rolle der Frauen in der Rockmusik » statt.

Welche Frauen haben die Rockgeschichte geprägt? Warum fallen uns so wenige Namen ein? Gibt es so wenige von ihnen? Werden sie unsichtbar gemacht? Was sind die Gründe dafür? Und wie? Suzanne Emery alias Suzy Q, teilt diese Fragen in dieser theatralisierten Konferenz. Zwischen Musik und Vortrag können die Zuschauer mit einem spielerischen und künstlerischen Format mehr darüber erfahren.

Es ist das zweite Mal, dass L’Arbre einen gestikulierten Vortrag veranstaltet, nachdem der erste Vortrag über die Menopause im Jahr 2023 so erfolgreich war. Jedes Mal versuchen wir, gesellschaftliche Themen zu wählen und Fakten oder Situationen zu entschlüsseln.

Reservierungen sind ratsam, aber nicht zwingend erforderlich, und der Abend ist eine freie und bewusste Teilnahme.

Italiano :

Martedì 20 maggio, alle 20.30, si terrà una conferenza dal titolo « Il posto delle donne nel rock ».

Chi sono le donne che hanno segnato la storia del rock? Perché vengono in mente così pochi nomi? Sono così poche? Invisibili? E perché? Perché? Come? Suzanne Emery, alias Suzy Q, condivide queste domande in questa conferenza teatrale. Un mix di musica e conferenza, che permetterà al pubblico di saperne di più in un formato divertente e artistico.

È la seconda volta che L’Arbre ospita una conferenza gestuale, dopo il successo della prima nel 2023 sulla menopausa. Ogni volta cerchiamo di scegliere argomenti socialmente rilevanti e di decifrare fatti o situazioni.

La prenotazione è consigliata ma non obbligatoria e la serata è gratuita e aperta a tutti.

Espanol :

El martes 20 de mayo, a las 20.30 horas, celebraremos una charla titulada « El lugar de las mujeres en el rock ».

¿Quiénes son las mujeres que han marcado la historia del rock? ¿Por qué nos vienen tan pocos nombres a la cabeza? ¿Son tan pocas? ¿invisibles? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Suzanne Emery, alias Suzy Q, comparte estas preguntas en esta conferencia teatral. Mezcla de música y conferencia, el público podrá saber más en un formato lúdico y artístico.

Es la segunda vez que L’Arbre organiza una conferencia gestual, tras el éxito de la primera en 2023 sobre la menopausia. En cada ocasión, intentamos elegir temas socialmente relevantes y descifrar hechos o situaciones.

Se recomienda reservar, pero no es obligatorio, y la velada es gratuita y abierta a todos.

