Conférence gesticulée LE DIABETE C’EST TOUT UN ART !! LAISSEZ- VOUS GUIDER Redon

1 rue du Tribunal Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-13 17:30:00

fin : 2025-11-13 19:30:00

2025-11-13

Diabétique depuis 24 ans, Guillaume vous emmène à la découverte de cette maladie trop invisibilisée. Guide de profession et passionné, il vous parlera aussi d’art et d’histoire ainsi que des grandes entreprises et laboratoires qui font de notre santé un marché très lucratif. Grâce à ses expériences, il vous montrera les subtilités de cette maladie à travers les injustices sociales et le validisme afin de mieux comprendre les caractéristiques de sa maladie, et les enjeux qui se jouent dans le monde .

1 rue du Tribunal Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 82 93 14

