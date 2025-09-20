Conférence gesticulée » Le GIEC, ta mère er moi » Andancette

Conférence gesticulée » Le GIEC, ta mère er moi »

salle des fêtes Andancette Drôme

Début : 2025-09-20 20:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Animé par Vincent Boyé où l’on pourra tenter de comprendre par l’humour, la danse (un peu) et quelques chansons, les limites planétaires et les crises en cours…

salle des fêtes Andancette 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 73 41 60 vivreicienvironnement@gmail.com

English :

Hosted by Vincent Boyé, we’ll use humor, dance (a little) and a few songs to try and understand the planet’s limits and current crises…

German :

Moderiert von Vincent Boyé, wo man versuchen kann, durch Humor, Tanz (ein bisschen) und einige Lieder die planetarischen Grenzen und die aktuellen Krisen zu verstehen…

Italiano :

Condotta da Vincent Boyé, è un’occasione per cercare di capire, attraverso l’umorismo, la danza (un po’) e qualche canzone, i limiti planetari e le crisi attuali…

Espanol :

Presentado por Vincent Boyé, es la ocasión de intentar comprender, a través del humor, la danza (un poco) y algunas canciones, los límites planetarios y las crisis actuales…

