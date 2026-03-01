Conférence gesticulée Le parfum de l’homme en blanc Le Lieu Utile Angoulême

Conférence gesticulée Le parfum de l’homme en blanc

Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Philipe Merlant pense que nous nous trouvons dans un monde d’inégalités. Alors il se pose la question peut-on, dans une position comme la sienne, petit bourgeois, homme, blanc…, être solidaire des autres ?

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Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 37 33 69 hello@lelieuutile-angouleme.fr

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English :

Philipe Merlant believes that we live in a world of inequalities. So he asks himself the question: in a position such as his, a petit bourgeois, white male, can we show solidarity with others?

L’événement Conférence gesticulée Le parfum de l’homme en blanc Angoulême a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême