Conférence gesticulée Le parfum de l’homme en blanc Le Lieu Utile Angoulême
Conférence gesticulée Le parfum de l’homme en blanc Le Lieu Utile Angoulême samedi 28 mars 2026.
Conférence gesticulée Le parfum de l’homme en blanc
Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Philipe Merlant pense que nous nous trouvons dans un monde d’inégalités. Alors il se pose la question peut-on, dans une position comme la sienne, petit bourgeois, homme, blanc…, être solidaire des autres ?
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Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 37 33 69 hello@lelieuutile-angouleme.fr
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English :
Philipe Merlant believes that we live in a world of inequalities. So he asks himself the question: in a position such as his, a petit bourgeois, white male, can we show solidarity with others?
L’événement Conférence gesticulée Le parfum de l’homme en blanc Angoulême a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême