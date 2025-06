Conférence gesticulée l’écologie sans lutte des classes, c’est du gaspillage L’ atelier Fougères 27 juin 2025 20:00

Ille-et-Vilaine

Conférence gesticulée l’écologie sans lutte des classes, c’est du gaspillage L’ atelier 5 Place Edmond Herbert Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 20:00:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Pour sauver la planète, tout le monde s’accorde là-dessus, il faut changer la société. C’est lorsqu’on précise les modalités de ce changement que les choses se corsent: ça veut dire quoi changer la société pur sauver la planète ? Participez à une conférence gesticulée, un spectacle vivant qui mêle expérience de vie et savoir théorique. On s’amuse, on comprend, on se politise ! .

L’ atelier 5 Place Edmond Herbert

Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 81 09 23 70

