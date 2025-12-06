CONFÉRENCE GESTICULÉE “LES ASSOCIATIONS PEUVENT-ELLES CHANGER LE MONDE ?” L’Ancrier Florac Trois Rivières

CONFÉRENCE GESTICULÉE “LES ASSOCIATIONS PEUVENT-ELLES CHANGER LE MONDE ?”

L’Ancrier 1 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Début : 2025-12-06 18:00:00

Avec Sandrine Courtial, une exploration vivante et personnelle du monde associatif, de ses forces collectives, de ses luttes et de sa capacité à transformer la société.

Une soirée entre récit engagé et réflexion collective.

Entrée à prix libre et un repas partagé.

L’Ancrier 1 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 75 49 54 01

English :

With Sandrine Courtial, a lively, personal exploration of the associative world, its collective strengths, its struggles and its capacity to transform society.

An evening of engaged storytelling and collective reflection.

Free admission and a shared meal.

German :

Mit Sandrine Courtial eine lebendige und persönliche Erkundung des Vereinswesens, seiner kollektiven Kräfte, seiner Kämpfe und seiner Fähigkeit, die Gesellschaft zu verändern.

Ein Abend zwischen engagierter Erzählung und kollektiver Reflexion.

Freier Eintritt und ein gemeinsames Essen.

Italiano :

Con Sandrine Courtial, un’esplorazione vivace e personale del settore del volontariato, dei suoi punti di forza collettivi, delle sue lotte e della sua capacità di trasformare la società.

Una serata di narrazione impegnata e di riflessione collettiva.

Ingresso libero e pasto condiviso.

Espanol :

Con Sandrine Courtial, una exploración viva y personal del sector del voluntariado, sus fuerzas colectivas, sus luchas y su capacidad para transformar la sociedad.

Una velada de narración comprometida y reflexión colectiva.

Entrada gratuita y comida compartida.

