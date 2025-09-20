Conférence gesticulée : Max Rouquette, homme de théâtre Hôtel de Rozel Montpellier

Conférence gesticulée : Max Rouquette, homme de théâtre Hôtel de Rozel Montpellier samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Hommage à Max Rouquette – Conférence gesticulée

Une lecture en espace autour du théâtre de Max Rouquette, de son chef-d’œuvre Medelha : Médée aux petites pièces comiques de ses débuts, présentée par la Cie Rêves du 22 mars.

Un panorama théâtral où le merveilleux s’entremêle au quotidien.

Hôtel de Rozel 2 ter rue Saint-Pierre, 34062 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie

© Cie Rêves du 22 mars