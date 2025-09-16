Conférence gesticulée Mon corps, une arme de résistance massive Nazelles-Négron

Conférence gesticulée Mon corps, une arme de résistance massive Nazelles-Négron dimanche 8 mars 2026.

Conférence gesticulée Mon corps, une arme de résistance massive

4 place Albert Delépine Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Le dimanche 8 mars 2026 Léna vous propose une conférence gesticulée intitulée « Mon corps, une arme de résistance massive »

Le dimanche 8 mars 2026 Léna vous propose une conférence gesticulée intitulée « Mon corps, une arme de résistance massive »

Vous venez voir un spectacle, qui parlera surtout d’une femme, Léna, et de son corps. Son corps qui est gros et malade… En tous cas, c’est ce que lui disent les médecins. Elle, elle se trouve grosse mais en très bonne santé.

Cette société qui nous pèse, qui nous fait prendre des kilos à chaque bouchée et qui nous gave de sucre pour nous éviter de trop réfléchir Nous rirons de ce qui, au quotidien, peut nous faire pleurer. Nous rirons parce qu’avant tout ce petit bout de femme est heureuse et souhaite résister ! 15 .

4 place Albert Delépine Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 86 38 99 39 reservation@demelerlanuit.fr

English :

On Sunday, March 8, 2026, Léna will present a gesticulated conference entitled « My body, a weapon of mass resistance »

German :

Am Sonntag, den 8. März 2026 bietet Ihnen Léna einen gestickten Vortrag mit dem Titel « Mein Körper, eine Waffe des massiven Widerstands » an

Italiano :

Domenica 8 marzo 2026 Léna terrà una conferenza dal titolo « Il mio corpo, un’arma di resistenza di massa »

Espanol :

El domingo 8 de marzo de 2026, Léna pronunciará una conferencia titulada « Mi cuerpo, un arma de resistencia masiva »

L’événement Conférence gesticulée Mon corps, une arme de résistance massive Nazelles-Négron a été mis à jour le 2025-09-16 par OFFICE AMBOISE