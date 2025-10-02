Conférence gesticulée Muriel Conte dans « Bienvenue dans le couloir de la mort » Quai Thannaron Bourg-lès-Valence
Tarif : 10.95 – 10.95 – EUR
Début : 2025-10-02 20:30:00
fin : 2025-10-02 20:30:00
2025-10-02
Une conférence gesticulée pour s’amuser et réfléchir sur la violence ordinaire en entreprise.
Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65
English :
A gesticulated conference for fun and reflection on ordinary violence in the workplace.
German :
Eine gestikulierte Konferenz, die Spaß macht und zum Nachdenken über gewöhnliche Gewalt in Unternehmen anregt.
Italiano :
Una conferenza gesticolata per divertirsi e riflettere sulla violenza ordinaria sul posto di lavoro.
Espanol :
Una conferencia gesticulada para divertirse y reflexionar sobre la violencia habitual en el lugar de trabajo.
