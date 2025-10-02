Conférence gesticulée Muriel Conte dans « Bienvenue dans le couloir de la mort » Quai Thannaron Bourg-lès-Valence

Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 10.95 – 10.95 – EUR

Début : 2025-10-02 20:30:00

2025-10-02

Une conférence gesticulée pour s’amuser et réfléchir sur la violence ordinaire en entreprise.

Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65

English :

A gesticulated conference for fun and reflection on ordinary violence in the workplace.

German :

Eine gestikulierte Konferenz, die Spaß macht und zum Nachdenken über gewöhnliche Gewalt in Unternehmen anregt.

Italiano :

Una conferenza gesticolata per divertirsi e riflettere sulla violenza ordinaria sul posto di lavoro.

Espanol :

Una conferencia gesticulada para divertirse y reflexionar sobre la violencia habitual en el lugar de trabajo.

