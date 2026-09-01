Informations pratiques

Villefort

CONFÉRENCE GESTICULÉE « POURQUOI T’ES PAS PARTIE ? »

café des assos 12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 19:00:00

fin : 2026-09-22 22:00:00

Date(s) :

2026-09-22

L’équipe de la Loco-Motive est heureuse de vous proposer cette conférence gesticulée, Maritchu mêle histoire personnelle et sociologie pour décortiquer le contrôle coercitif et les violences intrafamiliales. Une conférence gesticulée percutante (dès 13 ans) pour dénoncer les mécanismes de domination, lever la honte et transmettre des clés de reconstruction.

L’équipe de la Loco-Motive est heureuse de vous proposer cette conférence gesticulée, dans le cadre du volet parentalité .

Seule en scène, Maritchu mêle histoire personnelle et sociologie pour décortiquer le contrôle coercitif et les violences intrafamiliales. Une conférence gesticulée percutante (dès 13 ans) pour dénoncer les mécanismes de domination, lever la honte et transmettre des clés de reconstruction. .

café des assos 12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr

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English :

The Loco-Motive team is pleased to present this physical theater performance, *Maritchu*, which blends personal history and sociology to dissect coercive control and domestic violence. A powerful gestural performance (for ages 13 and up) that exposes mechanisms of domination, lifts the veil of shame, and offers tools for healing.

L’événement CONFÉRENCE GESTICULÉE « POURQUOI T’ES PAS PARTIE ? » Villefort a été mis à jour le 2026-09-04 par 48-OT Mont Lozere