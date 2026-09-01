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CONFÉRENCE GESTICULÉE « POURQUOI T’ES PAS PARTIE ? » café des assos Villefort

mardi 22 septembre 2026 · café des assos · Villefort

CONFÉRENCE GESTICULÉE « POURQUOI T’ES PAS PARTIE ? » café des assos Villefort

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
café des assos
Adresse
12 Rue de la Gleyzette
Ville
48800 Villefort
Département
Lozère
Tarif
Participation libre

Villefort

CONFÉRENCE GESTICULÉE « POURQUOI T’ES PAS PARTIE ? »

café des assos 12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 19:00:00
fin : 2026-09-22 22:00:00

Date(s) :
2026-09-22

L’équipe de la Loco-Motive est heureuse de vous proposer cette conférence gesticulée, Maritchu mêle histoire personnelle et sociologie pour décortiquer le contrôle coercitif et les violences intrafamiliales. Une conférence gesticulée percutante (dès 13 ans) pour dénoncer les mécanismes de domination, lever la honte et transmettre des clés de reconstruction.
L’équipe de la Loco-Motive est heureuse de vous proposer cette conférence gesticulée, dans le cadre du volet parentalité .
Seule en scène, Maritchu mêle histoire personnelle et sociologie pour décortiquer le contrôle coercitif et les violences intrafamiliales. Une conférence gesticulée percutante (dès 13 ans) pour dénoncer les mécanismes de domination, lever la honte et transmettre des clés de reconstruction.   .

café des assos 12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70  contact@loco48.fr

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English :

The Loco-Motive team is pleased to present this physical theater performance, *Maritchu*, which blends personal history and sociology to dissect coercive control and domestic violence. A powerful gestural performance (for ages 13 and up) that exposes mechanisms of domination, lifts the veil of shame, and offers tools for healing.

L’événement CONFÉRENCE GESTICULÉE « POURQUOI T’ES PAS PARTIE ? » Villefort a été mis à jour le 2026-09-04 par 48-OT Mont Lozere

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