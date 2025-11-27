Conférence gesticulée « Qu’est ce que l’on mange ce soir ? » Redon

Conférence gesticulée « Qu’est ce que l’on mange ce soir ? »

1 rue du Tribunal Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-27 17:30:00

fin : 2025-11-27 20:00:00

A travers nos trois parcours de vie où s’entremêlent paysannerie, sport, cinéma, théâtre et militantisme, nous parcourons la filière de l’alimentation. Que ce soit dans la production, la transformation, la distribution ou même concernant l’accès à l’alimentation. La conférence sera suivie d’un repas « auberge espagnole ». Venez avec quelque chose à partager.

Cette conférence gesticulée est née de notre rencontre au sein du groupe « Pour une Sécurité Sociale de l’Alimentation en Pays de Redon. .

1 rue du Tribunal Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 82 93 14

