CONFÉRENCE GESTICULÉE RÉBELLION D’UNE CPE JARDINS DU COMMINGES Huos

CONFÉRENCE GESTICULÉE RÉBELLION D’UNE CPE

JARDINS DU COMMINGES 4 Rue des Tilleuls Huos Haute-Garonne

Début : 2025-09-21 17:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-21

Elle raconte comment, en tant que féministe, elle a essayé de résister dans ce milieu hostile qu’on appelle couramment l’école .

Emi était CPE dans l’Éducation Nationale. Conseillère principale d’éducation en collège puis en lycée.

Oui… fonctionnaire, soldat de la Nation, Stormtrooper de l’Empire !

Quoi, Stormtrooper ?

Non ! Non ! Jedi bien sûr !

Compagnie La Foudre prend racine Ouverture du lieu à 16h Spectacle 17h-19h Prix libre

Buvette et restauration sur place

Tous les bénéfices iront au Planning Familial du Comminges ! .

JARDINS DU COMMINGES 4 Rue des Tilleuls Huos 31210 Haute-Garonne Occitanie planningfamilialcomminges@proton.me

English :

She recounts how, as a feminist, she tried to resist the hostile environment commonly referred to as « school ».

German :

Sie erzählt, wie sie als Feministin versucht hat, in diesem feindseligen Umfeld, das gemeinhin als « Schule » bezeichnet wird, Widerstand zu leisten.

Italiano :

Racconta come, da femminista, ha cercato di resistere nell’ambiente ostile comunemente chiamato « scuola ».

Espanol :

Relata cómo, como feminista, intentó resistir en el entorno hostil comúnmente denominado « escuela ».

