CONFÉRENCE GESTICULÉE RÉBELLION D’UNE CPE JARDINS DU COMMINGES Huos
CONFÉRENCE GESTICULÉE RÉBELLION D’UNE CPE JARDINS DU COMMINGES Huos dimanche 21 septembre 2025.
CONFÉRENCE GESTICULÉE RÉBELLION D’UNE CPE
JARDINS DU COMMINGES 4 Rue des Tilleuls Huos Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 17:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Elle raconte comment, en tant que féministe, elle a essayé de résister dans ce milieu hostile qu’on appelle couramment l’école .
Emi était CPE dans l’Éducation Nationale. Conseillère principale d’éducation en collège puis en lycée.
Oui… fonctionnaire, soldat de la Nation, Stormtrooper de l’Empire !
Quoi, Stormtrooper ?
Non ! Non ! Jedi bien sûr !
Compagnie La Foudre prend racine Ouverture du lieu à 16h Spectacle 17h-19h Prix libre
Buvette et restauration sur place
Tous les bénéfices iront au Planning Familial du Comminges ! .
JARDINS DU COMMINGES 4 Rue des Tilleuls Huos 31210 Haute-Garonne Occitanie planningfamilialcomminges@proton.me
English :
She recounts how, as a feminist, she tried to resist the hostile environment commonly referred to as « school ».
German :
Sie erzählt, wie sie als Feministin versucht hat, in diesem feindseligen Umfeld, das gemeinhin als « Schule » bezeichnet wird, Widerstand zu leisten.
Italiano :
Racconta come, da femminista, ha cercato di resistere nell’ambiente ostile comunemente chiamato « scuola ».
Espanol :
Relata cómo, como feminista, intentó resistir en el entorno hostil comúnmente denominado « escuela ».
L’événement CONFÉRENCE GESTICULÉE RÉBELLION D’UNE CPE Huos a été mis à jour le 2025-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE