Conférence gesticulée Saint-Gonlay
Conférence gesticulée Saint-Gonlay vendredi 13 mars 2026.
Conférence gesticulée
Saint-Gonlay Ille-et-Vilaine
Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Le vendredi 13 mars à 20h30, Le Saperlipopette Bar vous propose une conférence gesticulée de Jeanne Aymard.
Histoire d’un secret de polichinelle aspire à lever avec joie, le tabou de l’avortement.
Entrée 7€ mini
Plat unique végé sur réservation 14€ .
Saint-Gonlay 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne
