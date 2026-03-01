Conférence gesticulée

Saint-Gonlay Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Le vendredi 13 mars à 20h30, Le Saperlipopette Bar vous propose une conférence gesticulée de Jeanne Aymard.

Histoire d’un secret de polichinelle aspire à lever avec joie, le tabou de l’avortement.

Entrée 7€ mini

Plat unique végé sur réservation 14€ .

Saint-Gonlay 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne

