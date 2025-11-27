Conférence gesticulée Rue Jean Teillet Saint-Junien

Conférence gesticulée

Rue Jean Teillet Médiathèque Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Plongez au cœur d’un moment fort avec la conférence gesticulée Évasion mineur et si papa tue maman ? , présentée dans le cadre de la semaine de sensibilisation contre les violences faites aux femmes. Entre récit personnel, analyse collective et humour bien placé, cette prise de parole engagée offre un éclairage percutant sur un sujet encore trop souvent passé sous silence. Une expérience vivante, accessible et profondément humaine, qui bouscule, questionne et ouvre des pistes de réflexion.

Un rendez-vous d’éducation populaire à ne pas manquer, pour comprendre autrement et échanger ensemble.

Gratuit, sans inscription. Enfants de moins de 15 ans accompagnés. .

Rue Jean Teillet Médiathèque Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 06 82

English : Conférence gesticulée

German : Conférence gesticulée

Italiano :

Espanol : Conférence gesticulée

L’événement Conférence gesticulée Saint-Junien a été mis à jour le 2025-11-19 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin