Conférence gesticulée sur l’avant génocide au Rwanda Villefranche-de-Rouergue

Il y a 31 ans au Rwanda, Claire-Emmanuelle Mercier raconte (…) et propose d’explorer ensemble, avec pédagogie et sensibilité, un pan complexe de l’histoire qui nous concerne tous … et contribuer à la prise de conscience sur la marche du monde.

Suivi d’un temps d’échange en auberge espagnole. .

31 years ago in Rwanda, Claire-Emmanuelle Mercier tells the story (…) and proposes to explore together, with pedagogy and sensitivity, a complex part of history that concerns us all … and contribute to raising awareness of the way the world is moving.

Vor 31 Jahren in Ruanda, Claire-Emmanuelle Mercier erzählt (…) und schlägt vor, gemeinsam auf pädagogische und sensible Weise einen komplexen Teil der Geschichte zu erforschen, der uns alle betrifft … und dazu beizutragen, das Bewusstsein für den Lauf der Welt zu schärfen.

31 anni fa in Ruanda, Claire-Emmanuelle Mercier racconta la storia (…) e ci offre la possibilità di esplorare insieme, con educazione e sensibilità, una parte complessa della storia che ci riguarda tutti… e di contribuire a far crescere la consapevolezza del modo in cui sta andando il mondo.

Hace 31 años, en Ruanda, Claire-Emmanuelle Mercier cuenta la historia (…) y nos ofrece la oportunidad de explorar juntos, con educación y sensibilidad, una parte compleja de la historia que nos concierne a todos (…) y de contribuir a la toma de conciencia sobre el rumbo que está tomando el mundo.

