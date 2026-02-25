Conférence gesticulée sur les violences conjuguales Maison des Arts Barbières

Conférence gesticulée sur les violences conjuguales

Maison des Arts 605 grande Rue Barbières Drôme

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Une conférence gesticulée sur les violences conjugales par Estelle Thareau aura lieu ce vendredi.

A 20 heures, Résister par la compagnie Inventer la Danse.

Puis dès 20h30: début de la conférence gesticulée.

Maison des Arts 605 grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesartsabarb@gmail.com

English :

A gesticulated conference on domestic violence by Estelle Thareau will take place this Friday.

At 8pm, Resist by the Inventer la Danse company.

Then at 8:30pm: start of the gesticulated conference.

