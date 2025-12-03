[Conférence Gesticulée] tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les religions sans jamais oser le demander EVE Scène universitaire Le Mans

[Conférence Gesticulée] tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les religions sans jamais oser le demander

EVE Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans Sarthe

Début : 2025-12-03 18:00:00

fin : 2025-12-03

Conférence animée par Damien Fabre, Doctorant en histoire, vidéaste et auteur en vulgarisation historique.

Sous son pseudonyme de Trentedeniers, Damien Fabre est l’animateur de la chaîne d’histoire des religions Religare, sur YouTube et TikTok. Il y développe une approche laïque et non confessionnelle des faits religieux, résolument ancrée dans le domaine des sciences sociales.

Une proposition de la Ligue de l’Enseignement Fal 72

La laïcité est un principe fondamental de notre République, mais c’est aussi un sujet parfois complexe, qui suscite des ressentis, des questionnements et des désaccords.

La Ligue de l’enseignement ne cherche pas à imposer une vision unique. Elle crée des espaces où chacun peut partager son expérience, exprimer son opinion, interroger le sens et les effets des principes qui organisent notre vie commune. Nous croyons à la force du débat ouvert et respectueux, à la nécessité d’entendre des vécus différents, d’écouter sans juger, de confronter les idées sans opposer les personnes. .

EVE Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 39 27 29 fal72education@laligue.org

English :

Lecture by Damien Fabre, PhD student in history, video artist and author of popularized history.

German :

Vortrag unter der Leitung von Damien Fabre, Doktorand in Geschichte, Videokünstler und Autor für populärwissenschaftliche Geschichtsschreibung.

Italiano :

Intervento di Damien Fabre, dottorando in Storia, videomaker e autore di storia divulgata.

Espanol :

Charla a cargo de Damien Fabre, doctorando en Historia, realizador de vídeos y autor de divulgación histórica.

