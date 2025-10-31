Les maux de notre alimentation La Cantine des Chaprais par Carte Blanche. Besançon

Les maux de notre alimentation

La Cantine des Chaprais par Carte Blanche. 18 Rue de la Cassotte Besançon Doubs

Vernissage Les maux de notre alimentation ( Exposition présente du 17 au 28 novembre au restaurant )

Cette exposition permet de découvrir le travail de Blanche Sabbah et les superbes photographies de Clément Lefer des œuvres complémentaires, réalisées sur place ( En Équateur ) en février 2023, pour rendre hommage aux femmes et aux hommes rencontré∙e∙s sur place.

Les personnes qui ont accepté de témoigner et d’apparaître sur les photos nous ont frappés par leur détermination. Bien souvent dans l’ombre, elles œuvrent pour sauver notre planète, et notre alimentation !

Venez faire connaissance avec elles, et découvrir comment transformer l’indignation en action.

Projection du film Les maux de notre alimentation.

Aujourd’hui, la plupart des produits que nous mangeons contiennent des ingrédients invisibles des atteintes aux droits humains ou à l’environnement commises en toute impunité par une poignée

de multinationales. C’est pour dénoncer cette injustice et surtout pour soutenir celles et ceux qui se battent, au quotidien, pour vivre dignement de leur travail que l’association ActionAid France pour des peuples solidaires a produit ce webdocumentaire. Une plongée en Équateur, dans le pays de la banane, des crevettes et de bien d’autres produits à la base de notre alimentation, en compagnie de deux artistes l’autrice de bandes dessinées Blanche Sabbah et le rappeur Hippocampe Fou. .

La Cantine des Chaprais par Carte Blanche. 18 Rue de la Cassotte Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 99 71 93 reseau.carteblanche@gmail.com

