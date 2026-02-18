Conférence gesticulée Tuer la honte Sarrebourg

Conférence gesticulée Tuer la honte

Guide d’auto-défense intellectuelle pour survie émotionnelle par Samah. Partage et mise en commun d’une histoire universelle, celle des enfants agressés sexuellement, l’impact de ces violences sur leur santé, l’urgence à comprendre nos responsabilités collectives. Inscription souhaitée. Dans cette conférence gesticulée, vous trouverez le récit de mon cheminement, de l’impact de l’inceste sur ma santé mentale, une dose d’amnésie traumatique et de dissociation, quelques mots à propos de ce qui me permet d’être vivante aujourd’hui, pour vous raconter mon histoire. Et enfin beaucoup d’amour pour la petite fille que j’étais. Pour tuer la honte. Avertissement de contenu/ trigger warning inceste, racisme, stress post traumatique, violences sexuelles. Réservation par mail. Gratuit, non conseillé aux enfants.Adultes

English :

A guide to intellectual self-defense for emotional survival by Samah. Sharing and pooling a universal story, that of sexually abused children, the impact of this violence on their health, and the urgent need to understand our collective responsibilities. Registration required. In this gesticulated lecture, you’ll find the story of my journey, the impact of incest on my mental health, a dose of traumatic amnesia and dissociation, a few words about what keeps me alive today, to tell you my story. And lots of love for the little girl I once was. To kill the shame. Avertissement de contenu/ trigger warning: incest, racism, post-traumatic stress, sexual violence. Reservations by e-mail. Free, not recommended for children.

