Conférence gesticulée Une Autre Histoire à la Librairie- Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien

Et si l’Histoire telle qu’on nous l’enseigne à l’école était faite pour conserver les rapports de domination plutôt que pour ouvrir les esprits? Une substance d’émancipation mise sous tutelle politique au détriment des profs et des élèves?

Entre récits intimes, analyse systémique et riffs de Métal, UNE AUTRE HISTOIRE s’efforce de redonner du sens à cette matière si propice à éveiller l’esprit critique et le pouvoir d’agir.

Jean-Philippe SMADJA

