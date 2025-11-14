CONFÉRENCE GESTICULÉE “UNE SIRÈNE DANS L’OCÉAN DE LA POP MUSIC” L’Ancrier Florac Trois Rivières
CONFÉRENCE GESTICULÉE “UNE SIRÈNE DANS L’OCÉAN DE LA POP MUSIC” L’Ancrier Florac Trois Rivières vendredi 14 novembre 2025.
CONFÉRENCE GESTICULÉE “UNE SIRÈNE DANS L’OCÉAN DE LA POP MUSIC”
L’Ancrier 1 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 18:30:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Plongez avec Sarah Battegay dans une conférence gesticulée passionnante sur la marchandisation de la musique et ses effets sur nos identités culturelles et nos goûts. Une réflexion vive et engagée entre humour, politique et pop culture !
Entrée à prix libre, suivie d’un repas partagé.
Plongez avec Sarah Battegay dans une conférence gesticulée passionnante sur la marchandisation de la musique et ses effets sur nos identités culturelles et nos goûts. Une réflexion vive et engagée entre humour, politique et pop culture !
Entrée à prix libre, suivie d’un repas partagé. .
L’Ancrier 1 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 75 49 54 01
English :
Join Sarah Battegay for a fascinating talk on the commodification of music and its effects on our cultural identities and tastes. A lively and engaging reflection on humor, politics and pop culture!
Admission free, followed by a shared meal.
German :
Tauchen Sie mit Sarah Battegay in einen spannenden gestikulierten Vortrag über die Kommerzialisierung der Musik und ihre Auswirkungen auf unsere kulturellen Identitäten und unseren Geschmack ein. Eine lebhafte und engagierte Reflexion zwischen Humor, Politik und Popkultur!
Eintritt frei, anschließend gemeinsames Essen.
Italiano :
Unitevi a Sarah Battegay per un’affascinante conferenza sulla mercificazione della musica e sui suoi effetti sulle nostre identità e gusti culturali. Una discussione vivace e coinvolgente che unisce umorismo, politica e cultura pop!
Ingresso libero, seguito da un pasto condiviso.
Espanol :
Acompañe a Sarah Battegay en una fascinante charla sobre la mercantilización de la música y sus efectos en nuestras identidades y gustos culturales. Un debate animado y atractivo que combina humor, política y cultura pop
Entrada gratuita, seguida de una comida compartida.
L’événement CONFÉRENCE GESTICULÉE “UNE SIRÈNE DANS L’OCÉAN DE LA POP MUSIC” Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2025-10-31 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes