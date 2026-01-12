Conférence gesticulée La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Conférence gesticulée

La conférence gesticulée est une prise de parole en public sous forme de spectacle sur la condition des proches-aidants qui compensent les manques de l’Etat. Avec humour, émotion, Magali Cazin s’appuie sur son histoire de vie pour dénoncer, partager, envisager des pistes de solution..

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English : Conférence gesticulée

The gesticulated conference is a public talk in the form of a show on the condition of family caregivers who compensate for the shortcomings of the state. With humor and emotion, Magali Cazin draws on her life story to denounce, share and envisage possible solutions…

