Informations pratiques

Lesneven

Conférence gesticulée « Y a-t-il un pilote dans l’avion climatique ? »

Arvorik 1, rue du Retalaire Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02 21:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Conférence humoristique qui retrace l’histoire d’un pilote cloué au sol, chargé de compter ses émissions de carbone et qui se demande comment en sommes nous arriver là ?

Evènement gratuit organisé par la CLCL dans le cadre d’un « Automne plus durable », ouvert au plus de 16 ans, sur inscription .

Arvorik 1, rue du Retalaire Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 11 77

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English :

L’événement Conférence gesticulée « Y a-t-il un pilote dans l’avion climatique ? » Lesneven a été mis à jour le 2026-09-04 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne