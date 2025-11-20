Conférence Gestion du Risque d’Avalanche The Roof Vercors Bourg-de-Péage
Conférence Gestion du Risque d’Avalanche The Roof Vercors Bourg-de-Péage jeudi 20 novembre 2025.
Conférence Gestion du Risque d’Avalanche
The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage Drôme
Début : 2025-11-20 19:00:00
fin : 2025-11-20 21:00:00
2025-11-20
The Roof Vercors a le plaisir d’accueillir le Club FFME Escapade Club Romanais Péageois pour une soirée spéciale sur la gestion des risques d’avalanche.
The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 evenement-vercors@theroof.fr
English :
The Roof Vercors is delighted to welcome the FFME Escapade Club Romanais Péageois for a special evening on avalanche risk management.
German :
The Roof Vercors freut sich, den FFME Escapade Club Romanais Péageois für einen speziellen Abend zum Thema Lawinenrisikomanagement begrüßen zu dürfen.
Italiano :
Il Roof Vercors è lieto di accogliere il FFME Escapade Club Romanais Péageois per una serata speciale sulla gestione del rischio valanghe.
Espanol :
El Roof Vercors se complace en recibir al FFME Escapade Club Romanais Péageois para una velada especial sobre la gestión del riesgo de aludes.
