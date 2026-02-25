Conférence: gestion et deveir de nos déchets sur le territoire Place Maurice Ravel Saint-Jean-de-Luz

Conférence: gestion et deveir de nos déchets sur le territoire

Place Maurice Ravel Hotel Thalazur Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

2026-03-05

Rôle de Bil Ta Garbi, actions mises en place pour améliorer le tri, perspectives locales en matière de prévention et valorisation de déchets. .

+33 6 79 62 06 08 rcsjdluc@gmail.com

