Conférence: gestion et deveir de nos déchets sur le territoire Place Maurice Ravel Saint-Jean-de-Luz
Conférence: gestion et deveir de nos déchets sur le territoire Place Maurice Ravel Saint-Jean-de-Luz jeudi 5 mars 2026.
Conférence: gestion et deveir de nos déchets sur le territoire
Place Maurice Ravel Hotel Thalazur Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
Rôle de Bil Ta Garbi, actions mises en place pour améliorer le tri, perspectives locales en matière de prévention et valorisation de déchets. .
Place Maurice Ravel Hotel Thalazur Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 62 06 08 rcsjdluc@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence: gestion et deveir de nos déchets sur le territoire
L’événement Conférence: gestion et deveir de nos déchets sur le territoire Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Pays Basque