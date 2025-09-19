Conférence Giffre en Guerre Ancienne abbaye de Sixt Sixt-Fer-à-Cheval

Conférence Giffre en Guerre Vendredi 19 septembre, 18h30 Ancienne abbaye de Sixt Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T19:30:00

Fin : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T19:30:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine nous proposons :

Vendredi 19 septembre à 18h30 à la Reine des Alpes : Conférence « Giffre en guerre » par Nicolas Scuri.

Une conférence riche en informations et anecdotes sur la période de la seconde guerre mondiale dans la vallée du Giffre, entre occupation, résistance et milice.

Gratuit, sans réservation

Ancienne abbaye de Sixt Sixt-Fer-à-Cheval, 74740 Sixt-Fer-à-Cheval, France Sixt-Fer-à-Cheval 74740 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Abbaye fondée en 1144 par des chanoines de l’ordre de Saint-Augustin. Église abbatiale du XIIIe siècle. Les bâtiments conventuels qui subsistent se rattachent à deux campagnes de travaux du XVIIe siècle, l’une en 1620 (bâtiments abbatiaux, presbytère) , la seconde consécutive à un incendie en 1680 (nef de l’église). L’ensemble est cohérent et a subsisté avec une prospérité constante jusqu’à la Révolution.

