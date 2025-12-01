Conférence Gilles Alonso Conservatoire André Messager Montluçon
Conférence Gilles Alonso Conservatoire André Messager Montluçon mercredi 17 décembre 2025.
Conférence Gilles Alonso
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 18:30:00
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Professeur de composition de musique à l’image au CNSMD de Lyon, il dirigera l’Ensemble Instrumental de Montluçon pour le ciné-concert Buster Keaton
.
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 30
English :
Professor of film music composition at the CNSMD de Lyon, he will conduct the Ensemble Instrumental de Montluçon for the Buster Keaton cine-concert
L’événement Conférence Gilles Alonso Montluçon a été mis à jour le 2025-12-04 par Montluçon Tourisme