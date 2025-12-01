Conférence: glaciers d’ici, miroir du réchauffement global LOURDES Lourdes

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence: glaciers d’ici, miroir du réchauffement global

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Conférence et rencontre avec Pierre René dans le cadre de la Journée internationale de la montagne.

Renseignements au: 06 71 47 30 32
  .

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 47 30 32  asso.moraine@wanadoo.fr

English :

Conference and meeting with Pierre René as part of International Mountain Day.

Information: 06 71 47 30 32

German :

Vortrag und Treffen mit Pierre René im Rahmen des Internationalen Tags der Berge.

Informationen unter: 06 71 47 30 32

Italiano :

Conferenza e incontro con Pierre René nell’ambito della Giornata internazionale della montagna.

Informazioni: 06 71 47 30 32

Espanol :

Conferencia y encuentro con Pierre René en el marco del Día Internacional de las Montañas.

Información: 06 71 47 30 32

