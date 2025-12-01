Conférence: glaciers d’ici, miroir du réchauffement global LOURDES Lourdes
Conférence: glaciers d’ici, miroir du réchauffement global
LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
2025-12-12 18:00:00
2025-12-12
Conférence et rencontre avec Pierre René dans le cadre de la Journée internationale de la montagne.
Renseignements au: 06 71 47 30 32
4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 47 30 32 asso.moraine@wanadoo.fr
English :
Conference and meeting with Pierre René as part of International Mountain Day.
Information: 06 71 47 30 32
German :
Vortrag und Treffen mit Pierre René im Rahmen des Internationalen Tags der Berge.
Informationen unter: 06 71 47 30 32
Italiano :
Conferenza e incontro con Pierre René nell’ambito della Giornata internazionale della montagna.
Informazioni: 06 71 47 30 32
Espanol :
Conferencia y encuentro con Pierre René en el marco del Día Internacional de las Montañas.
Información: 06 71 47 30 32
