Conférence Gluten, laitages et viande sont-ils des aliments poison ? Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Marignane

Conférence Gluten, laitages et viande sont-ils des aliments poison ?

Jeudi 9 avril 2026.

A 18h30. Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium 53-55 rue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

La Ville de Marignane organise une conférence, à l’espace culturel Saint-Exupéry.

Elle sera animée et aura pour thème Gluten, laitages et viande sont-ils des aliments poison ? .

Vous êtes attendus nombreux !

La conférence est un exposé ou un discours ouvert au grand public dans lequel l’animateur traite de sujets variés d’ordre artistique, littéraire, scientifique, etc. Elle peut être accompagnée de supports comme un film ou une projection.

Il se crée un échange, le conférencier répond aux questions posées. .

Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium 53-55 rue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 70 affairesculturelles@ville-marignane.fr

English :

The City of Marignane is organizing a conference at the Espace Culturel Saint-Exupéry.

The theme will be: Are gluten, dairy products and meat poisonous foods?

We look forward to seeing you there!

