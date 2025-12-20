Conférence Gobemouches, rossignols, gorgebleues, rougegorges et rougequeues, Talant
15 Rue des Retisseys Talant Côte-d’Or
Gratuit
Début : 2026-01-14 19:00:00
fin : 2026-01-14 20:00:00
2026-01-14
Comprendre comment sont classés les oiseaux par les naturalistes avec les gobemouches, rossignols, gorgebleues, rougegorges et rougequeues de Bourgogne-Franche-Comté.
Animé par Dominique Laigre
RDV de 19 h à 20 h au local LPO situé au 15, rue des Rétisseys à Talant. Réservation non nécessaire. Il est possible de venir 30 min avant le début de la conférence pour échanger avec les adhérents présents ! .
