Conférence Gobemouches, rossignols, gorgebleues, rougegorges et rougequeues, Talant

15 Rue des Retisseys Talant Côte-d’Or

Comprendre comment sont classés les oiseaux par les naturalistes avec les gobemouches, rossignols, gorgebleues, rougegorges et rougequeues de Bourgogne-Franche-Comté.

Animé par Dominique Laigre

RDV de 19 h à 20 h au local LPO situé au 15, rue des Rétisseys à Talant. Réservation non nécessaire. Il est possible de venir 30 min avant le début de la conférence pour échanger avec les adhérents présents ! .

