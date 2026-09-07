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Conférence gourmande « Archipel des Arméniens », Théâtres en Dracénie, Draguignan

samedi 26 septembre 2026 · Théâtres en Dracénie · Draguignan

Conférence gourmande « Archipel des Arméniens », Théâtres en Dracénie, Draguignan

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Théâtres en Dracénie
Adresse
boulevard Georges Clemenceau, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Gratuit, sur réservation

Conférence gourmande « Archipel des Arméniens » Samedi 26 septembre, 17h00 Théâtres en Dracénie Var

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T17:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T17:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Conférence gourmande « Archipel des Arméniens »
En amont du spectacle « la couleur de la grenade », l’Artiste Luydia Kasparian viendra vous présenter l’histoire de ces sept voyages en famille en Arménie. Comment à travers son regard de photographe et sa sensibilité, elle a réussi à transmettre les multiples facettes de cette culture multi-millénaire.
Tout public – Gratuit, sur réservation culture.dracenie.com
17h – Théâtre de l’Esplanade

Théâtres en Dracénie boulevard Georges Clemenceau, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}]
Conférence gourmande « Archipel des Arméniens »

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