Conférence gourmande « Archipel des Arméniens », Théâtres en Dracénie, Draguignan
samedi 26 septembre 2026 · Théâtres en Dracénie · Draguignan
Informations pratiques
Conférence gourmande « Archipel des Arméniens » Samedi 26 septembre, 17h00 Théâtres en Dracénie Var
Gratuit, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T17:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T17:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00
Conférence gourmande « Archipel des Arméniens »
En amont du spectacle « la couleur de la grenade », l’Artiste Luydia Kasparian viendra vous présenter l’histoire de ces sept voyages en famille en Arménie. Comment à travers son regard de photographe et sa sensibilité, elle a réussi à transmettre les multiples facettes de cette culture multi-millénaire.
Tout public – Gratuit, sur réservation culture.dracenie.com
17h – Théâtre de l’Esplanade
Théâtres en Dracénie boulevard Georges Clemenceau, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}]
Conférence gourmande « Archipel des Arméniens »
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