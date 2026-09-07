Conférence gourmande « Archipel des Arméniens », Théâtres en Dracénie, Draguignan

Informations pratiques

Conférence gourmande « Archipel des Arméniens » Samedi 26 septembre, 17h00 Théâtres en Dracénie Var

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T17:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T17:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Conférence gourmande « Archipel des Arméniens »

En amont du spectacle « la couleur de la grenade », l’Artiste Luydia Kasparian viendra vous présenter l’histoire de ces sept voyages en famille en Arménie. Comment à travers son regard de photographe et sa sensibilité, elle a réussi à transmettre les multiples facettes de cette culture multi-millénaire.

Tout public – Gratuit, sur réservation culture.dracenie.com

17h – Théâtre de l’Esplanade

Théâtres en Dracénie boulevard Georges Clemenceau, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}]

Conférence gourmande « Archipel des Arméniens »