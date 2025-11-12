Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence Micro folie Gouzon

Conférence

Conférence Micro folie Gouzon mercredi 12 novembre 2025.

Conférence

Micro folie 2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12

Date(s) :
2025-11-12

Diffusion de la conférence de février de la future Astronaute Sophie Adenot.   .

Micro folie 2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 26 47 93 

English :

German : Conférence

Italiano :

Espanol : Conférence

L’événement Conférence Gouzon a été mis à jour le 2025-11-03 par Creuse Confluence Tourisme