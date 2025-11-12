Conférence Micro folie Gouzon
Conférence Micro folie Gouzon mercredi 12 novembre 2025.
Conférence
Micro folie 2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12
Diffusion de la conférence de février de la future Astronaute Sophie Adenot. .
Micro folie 2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 26 47 93
English :
German : Conférence
Italiano :
Espanol : Conférence
L’événement Conférence Gouzon a été mis à jour le 2025-11-03 par Creuse Confluence Tourisme