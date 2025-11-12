Conférence Micro folie Gouzon

Conférence

Micro folie 2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Diffusion de la conférence de février de la future Astronaute Sophie Adenot. .

Micro folie 2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 26 47 93

English :

German : Conférence

Italiano :

Espanol : Conférence

L’événement Conférence Gouzon a été mis à jour le 2025-11-03 par Creuse Confluence Tourisme