Conférence Graine des Sens à table !

Le Sîlot Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Pour cette nouvelle conférence, l’association Graine des Sens vous donne rendez‑vous au Sîlot, le jeudi 26 février, pour découvrir “À table !”, une exploration fascinante de la représentation et de la place de la nourriture dans l’art, de l’Antiquité à nos jours.

À travers cette rencontre culturelle, vous plongerez dans un univers riche de symboles, d’histoires et de traditions, où les œuvres d’art révèlent l’importance de l’alimentation dans nos sociétés au fil des siècles. L’événement se déroulera dans la Halle 3 du Sîlot.

– Heure 18h

Durée 1h

Tarif 6€ par personne

Lieu Le Sîlot Halle 3

Sur réservation au 06 20 23 53 60 ou par mail adamlaure@graine-des-sens.fr ou sur le formulaire de contact sur le site de Graine des Sens Laure Adam, historienne, médiatrice, guide-conférencière. .

Le Sîlot Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 23 53 60 adamlaure@graine-des-sens.fr

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English : Conférence Graine des Sens à table !

L’événement Conférence Graine des Sens à table ! Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux