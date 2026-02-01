Conférence Grand Palais Temples et dieux de l’Égypte ancienne Micro-Folie des 3 Monts Montlieu-la-Garde

Conférence Grand Palais Temples et dieux de l’Égypte ancienne

Micro-Folie des 3 Monts 26bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 16:00:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Croyances, rites et divinités… Remontez le fil du temps pour mieux comprendre le rôle du sacré dans l’Égypte ancienne.

GRATUIT SUR RÉSERVATION.

.

Micro-Folie des 3 Monts 26bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 89 01 microfolies@montlieulagarde17.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Beliefs, rites and divinities? Step back in time to better understand the role of the sacred in ancient Egypt.

FREE ON RESERVATION.

L’événement Conférence Grand Palais Temples et dieux de l’Égypte ancienne Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-02-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge