Conférence Grand Périgueux, Terre de maquis Boulazac Isle Manoire

Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire Dordogne

Ils n’étaient rien de plus… que des hommes du non

La Dordogne a été un département propice à la Résistance et les multiples maquis ont impacté de très nombreuses communes sur le Grand Périgueux. Cette particularité historique et territoriale amène à mieux comprendre l’évolution et la périodicité des maquis en France. À ce jour, le thème des maquis permet d’enrichir les atouts historiques et touristiques du territoire du Grand Périgueux.

L’Office de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux, le Centre Départemental de la Mémoire de la Dordogne et l’association Au Fil du Temps, vous invite à une conférence sur la thématique Grand Périgueux, Terre de Maquis qui se tiendra le samedi 11 Octobre prochain à l’Agora de Boulazac-Isle-Manoire. .

Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63

