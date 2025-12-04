Conférence Grand Périgueux, Terre de maquis Salle André Malraux Val de Louyre et Caudeau

Conférence Grand Périgueux, Terre de maquis

Salle André Malraux Route Maxime Roux Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Ils n’étaient rien de plus… que des hommes du non

La Dordogne a été un département propice à la Résistance et les multiples maquis ont impacté de très nombreuses communes sur le Grand Périgueux. Cette particularité historique et territoriale amène à mieux comprendre l’évolution et la périodicité des maquis en France. À ce jour, le thème des maquis permet d’enrichir les atouts historiques et touristiques du territoire du Grand Périgueux.

L’Office de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux, le Centre Départemental de la Mémoire de la Dordogne et l’association Au Fil du Temps, vous invite à une conférence sur la thématique Grand Périgueux, Terre de Maquis qui se tiendra le samedi 13 décembre 2025 à l’Espace Culturel André Malraux de Cendrieux à Val de Louyre et Caudeau. .

Salle André Malraux Route Maxime Roux Val de Louyre et Caudeau 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63

English : Conférence Grand Périgueux, Terre de maquis

The Greater Périgueux Intercommunal Tourist Office, in partnership with the Greater Périgueux Urban Community, the Dordogne Departmental Memory Centre and the Au Fil du Temps association, invites you to a conference on the theme of ‘Greater Périgueux, Land of the Maquis’.

