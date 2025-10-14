Conférence grand public autour du VIH et du SIDA Université Paris Cité Paris

Conférence grand public autour du VIH et du SIDA Université Paris Cité Paris mardi 14 octobre 2025.

Un rendez-vous ouvert à tous

La conférence est ouverte à l’ensemble du public : citoyens, étudiants,

associations, professionnels de santé et toute personne souhaitant s’informer.

L’accès est gratuit, mais l’inscription est obligatoire en raison du nombre de

places limité.

Des intervenants de premier plan

Plusieurs personnalités médicales et associatives participeront à cet

événement :

Yazdanpanah (Directeur de l’ANRS) – introduction

Rozenbaum (Hôpital Saint-Louis) – retour sur les premières années du SIDA

Spire (AIDES/INSERM) – rôle des acteurs communautaires

Lacombe (Hôpital Saint-Antoine / Sorbonne Université) – vivre avec le VIH

aujourd’hui

Jean-Michel Molina (Université Paris Cité) – nouveaux outils de prévention

Bernadette Rwegera (Association Ikambere) – accompagnement des personnes

vivant avec le VIH

Les thématiques abordées

Les échanges porteront sur l’histoire de l’épidémie, la place des acteurs

communautaires, les conditions de vie actuelles avec le VIH, les innovations en

matière de prévention et le rôle des associations dans l’accompagnement au

quotidien.

Modalités pratiques

À l’occasion de la 20ᵉ Conférence européenne sur le SIDA (EACS 2025), une conférence grand public est organisée le 14 octobre. Cet événement gratuit a pour objectif de rendre accessibles les connaissances et les débats actuels autour du VIH et du SIDA.

gratuit Tout public.

Université Paris Cité 12 rue de l’école de Médecine 75006 Grand amphithéâtreParis