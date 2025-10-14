Conférence grand public autour du VIH et du SIDA Université Paris Cité Paris
Conférence grand public autour du VIH et du SIDA Université Paris Cité Paris mardi 14 octobre 2025.
Un rendez-vous ouvert à tous
La conférence est ouverte à l’ensemble du public : citoyens, étudiants,
associations, professionnels de santé et toute personne souhaitant s’informer.
L’accès est gratuit, mais l’inscription est obligatoire en raison du nombre de
places limité.
Des intervenants de premier plan
Plusieurs personnalités médicales et associatives participeront à cet
événement :
- Pr Yazdan
Yazdanpanah (Directeur de l’ANRS) – introduction
- Pr Willy
Rozenbaum (Hôpital Saint-Louis) – retour sur les premières années du SIDA
- Dr Bruno
Spire (AIDES/INSERM) – rôle des acteurs communautaires
- Pr Karine
Lacombe (Hôpital Saint-Antoine / Sorbonne Université) – vivre avec le VIH
aujourd’hui
- Pr
Jean-Michel Molina (Université Paris Cité) – nouveaux outils de prévention
- Mme
Bernadette Rwegera (Association Ikambere) – accompagnement des personnes
vivant avec le VIH
Les thématiques abordées
Les échanges porteront sur l’histoire de l’épidémie, la place des acteurs
communautaires, les conditions de vie actuelles avec le VIH, les innovations en
matière de prévention et le rôle des associations dans l’accompagnement au
quotidien.
Modalités pratiques
- Date et horaire : 14
octobre, de 16h30 à 18h30
- Lieu
: Université Paris Cité – Grand amphithéâtre, 12 rue de
l’École de Médecine, 75006 Paris
- Inscription
: indispensable via ce formulaire en ligne
À l’occasion de la 20ᵉ Conférence européenne sur le SIDA (EACS 2025), une conférence grand public est organisée le 14 octobre. Cet événement gratuit a pour objectif de rendre accessibles les connaissances et les débats actuels autour du VIH et du SIDA.
Le mardi 14 octobre 2025
de 16h30 à 18h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-14T19:30:00+02:00
fin : 2025-10-14T21:30:00+02:00
Date(s) : 2025-10-14T16:30:00+02:00_2025-10-14T18:30:00+02:00
Université Paris Cité 12 rue de l’école de Médecine 75006 Grand amphithéâtreParis