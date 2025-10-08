Conférence grand public : Que disait Proust de l’intelligence ? Amphithéâtre Turing – Bâtiment Sophie Germain – Université Paris Cité Paris

Conférence grand public : Que disait Proust de l’intelligence ? Amphithéâtre Turing – Bâtiment Sophie Germain – Université Paris Cité Paris mercredi 8 octobre 2025.

Dans A la Recherche du temps perdu, Marcel Proust mentionne beaucoup d’avatars de l’intelligence.

A l’heure où l’intelligence artificielle (IA) est partout, il est bon de définir ce qu’est l’intelligence et si l’IA répond à tous les critères demandés.

Des citations de Proust et aussi de Pascal nous aideront à répondre !

Une conférence donnée par François Vannucci, chercheur au Laboratoire Physique Nucléaire et Hautes Energies, et auteur du livre Marcel Proust à la recherche des sciences.

Informations pratiques

Lieu : Amphithéâtre Turing – Bâtiment Sophie Germain – Université Paris Cité (Place Aurélie Nemours, Paris 13)

Date : 8 octobre 2025

Horaires : 18h – 19h30

Lien d’inscription : https://sondage.app.u-paris.fr/642783?lang=fr

Nombre de places : 90

Conférence vulgarisée par François Vannucci, physicien et auteur du livre « Marcel Proust à la recherche des sciences ».

Le mercredi 08 octobre 2025

de 18h00 à 19h30

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Amphithéâtre Turing – Bâtiment Sophie Germain – Université Paris Cité Place Aurélie Nemours 75013 Paris