Conférence gratuite au château de Segrais Amour ou attachement ? Les bases de relations saines Route de Téloché Saint-Mars-d’Outillé

Informations pratiques

Saint-Mars-d’Outillé

Conférence gratuite au château de Segrais Amour ou attachement ? Les bases de relations saines

Route de Téloché Chateau de Segrais, route de Teloché Saint-Mars-d’Outillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 20:00:00

fin : 2026-09-23 21:30:00

Date(s) :

2026-09-23

Conférence gratuite au château de Segrais Amour ou attachement ? Les bases de relations saines

Nous ressentons tous, naturellement, de l’amour pour nos proches. Pourtant, au quotidien, il arrive que cet amour laisse place à de l’agacement, de la frustration, ou même de la colère. Qui n’a jamais ressenti un élan d’amour pour un proche, suivi dix minutes plus tard par un agacement pour un simple détail du quotidien ?

C’est le paradoxe de nos relations actuelles nous aimons profondément, mais nous projetons aussi sur l’autre une multitude d’exigences invisibles. Nous voulons qu’il nous soutienne au bon moment, qu’il s’efface quand nous manquons d’air, qu’il pense comme nous, réagisse comme nous le souhaitons, et qu’il ne perturbe jamais notre équilibre. Serions-nous un peu trop exigeants ?

Ces expériences montrent que les relations telles que nous les vivons habituellement sont souvent plus complexes que ce que nous l’aurions imaginé. Alors comment avoir des relations harmonieuses, saines ?

Le point de départ crucial est de bien distinguer l’amour de l’attachement. Au cours de cette conférence. Guèn Kelsang Eupamé, l’enseignant principal du Centre de Méditation Kadampa France, nous partagera des clés concrètes issues de la tradition bouddhiste moderne kadampa. L’objectif ? Comprendre comment la distinction entre l’amour véritable source de liberté et de joie et l’attachement souvent chargé d’attentes et de peurs peut transformer notre façon d’être en relation, pour aimer sans souffrir. .

Route de Téloché Chateau de Segrais, route de Teloché Saint-Mars-d’Outillé 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 87 71 02 info@kadampafrance.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free Lecture at the Château de Segrais: Love or Attachment? The Foundations of Healthy Relationships

L’événement Conférence gratuite au château de Segrais Amour ou attachement ? Les bases de relations saines Saint-Mars-d’Outillé a été mis à jour le 2026-08-31 par CDT72