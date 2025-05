CONFÉRENCE GRATUITE. L’IMPULSIVITÉ POSITIVE JE RÉVEILLE MON CÔTÉ SPONTANÉ – Montpellier, 13 juin 2025 07:00, Montpellier.

Hérault

CONFÉRENCE GRATUITE. L’IMPULSIVITÉ POSITIVE JE RÉVEILLE MON CÔTÉ SPONTANÉ 15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13

fin : 2025-06-13

Date(s) :

2025-06-13

Vous est-il déjà arrivé de repousser une envie, une idée spontanée, par peur ou doute, puis de regretter de ne pas l’avoir suivie ?

Cet événement vous invite à explorer l’impulsivité positive, cette capacité joyeuse à réveiller votre spontanéité tout en restant ancré et équilibré.

Vous est-il déjà arrivé de repousser une envie, une idée spontanée, par peur ou doute, puis de regretter de ne pas l’avoir suivie ?

Cet événement vous invite à explorer l’impulsivité positive, cette capacité joyeuse à réveiller votre spontanéité tout en restant ancré et équilibré. À travers des enseignements et méditations guidées issus du bouddhisme, ouverts à tous, vous découvrirez comment cultiver cette énergie intérieure pour qu’elle devienne une source de créativité, de confiance et de liberté dans votre vie quotidienne.

Les séances sont conçues pour se suivre et former un parcours progressif, alliant compréhension claire et expérience pratique.

Rejoignez Kadam Olivier pour un moment de méditation guidée et d’enseignements bienveillants. Avec son approche chaleureuse et pleine d’humour, il vous aidera à découvrir comment apaiser votre esprit et cultiver la paix intérieure au quotidien. Accessible à tous, cet événement est une invitation à vivre la méditation autrement, avec légèreté et authenticité.

Vendredi 19h30-21h30 (conférence d’introduction gratuite) .

15 Rue du Faubourg Boutonnet

Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 videos@meditation-montpellier.org

English :

Have you ever put off a spontaneous idea out of fear or doubt, and then regretted not following through?

This event invites you to explore positive impulsivity, that joyful ability to awaken your spontaneity while remaining grounded and balanced.

German :

Ist es Ihnen schon einmal passiert, dass Sie eine spontane Idee oder einen Wunsch aus Angst oder Zweifel zurückgewiesen haben und es dann bereut haben, sie nicht befolgt zu haben?

Diese Veranstaltung lädt Sie dazu ein, die positive Impulsivität zu erforschen, die freudige Fähigkeit, Ihre Spontaneität zu wecken und gleichzeitig geerdet und ausgeglichen zu bleiben.

Italiano :

Avete mai rimandato un’idea spontanea per paura o dubbio e poi vi siete pentiti di non averla seguita?

Questo evento vi invita a esplorare l’impulsività positiva, quella gioiosa capacità di risvegliare la vostra spontaneità rimanendo saldi ed equilibrati.

Espanol :

¿Alguna vez ha pospuesto una idea espontánea por miedo o duda y luego se ha arrepentido de no haberla llevado a cabo?

Este evento le invita a explorar la impulsividad positiva, esa capacidad gozosa de despertar su espontaneidad sin perder los pies en la tierra ni el equilibrio.

L’événement CONFÉRENCE GRATUITE. L’IMPULSIVITÉ POSITIVE JE RÉVEILLE MON CÔTÉ SPONTANÉ Montpellier a été mis à jour le 2025-05-20 par 34 OT MONTPELLIER