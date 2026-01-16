Conférence Green Deal ou Pacte Vert pour l’Europe 2050 tous concernés Brioude

Conférence Green Deal ou Pacte Vert pour l’Europe 2050 tous concernés

halle aux grains Brioude Haute-Loire

Début : 2026-04-23 14:30:00

fin : 2026-04-23 16:30:00

2026-04-23

Conférence de l’Université pour Tous, animée par Laurent POIRIER, ingénieur Arts et Métiers, ingénier des Mines.

Ouverte à tous les publics.

halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com

English :

Université pour Tous conference, hosted by Laurent POIRIER, Arts et Métiers engineer, Ingénieur des Mines.

Open to all.

