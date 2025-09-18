Conférence Grenade, la perle de l’Andalousie Châteaudun

Conférence Grenade, la perle de l’Andalousie Châteaudun mardi 27 janvier 2026.

Conférence Grenade, la perle de l’Andalousie

Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 14:30:00

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Conférence de Lionel Cariou de Kerys, historien de l’art.

.

Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 65 88 utlrd@orange.fr

English :

Lecture by Lionel Cariou de Kerys, art historian.

German :

Vortrag von Lionel Cariou de Kerys, Kunsthistoriker.

Italiano :

Conferenza di Lionel Cariou de Kerys, storico dell’arte.

Espanol :

Conferencia de Lionel Cariou de Kerys, historiador del arte.

L’événement Conférence Grenade, la perle de l’Andalousie Châteaudun a été mis à jour le 2025-09-18 par OT GRAND CHATEAUDUN