Conférence Grenade, la perle de l’Andalousie Châteaudun
Conférence Grenade, la perle de l’Andalousie Châteaudun mardi 27 janvier 2026.
Conférence Grenade, la perle de l’Andalousie
Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-27 14:30:00
fin : 2026-01-27
Date(s) :
2026-01-27
Conférence de Lionel Cariou de Kerys, historien de l’art.
.
Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 65 88 utlrd@orange.fr
English :
Lecture by Lionel Cariou de Kerys, art historian.
German :
Vortrag von Lionel Cariou de Kerys, Kunsthistoriker.
Italiano :
Conferenza di Lionel Cariou de Kerys, storico dell’arte.
Espanol :
Conferencia de Lionel Cariou de Kerys, historiador del arte.
L’événement Conférence Grenade, la perle de l’Andalousie Châteaudun a été mis à jour le 2025-09-18 par OT GRAND CHATEAUDUN