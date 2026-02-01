Conférence Grignon au temps des mariniers Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Conférence Grignon au temps des mariniers Vieilles-Maisons-sur-Joudry samedi 14 février 2026.
Conférence Grignon au temps des mariniers
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 15:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Conférence Grignon au temps des mariniers
Conférence Grignon au temps des Mariniers l’histoire de la construction du port de Grignon de 1676 à 1956. A 15h. Entrée libre. .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conference: Grignon in the days of the bargemen
L’événement Conférence Grignon au temps des mariniers Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-02-10 par OT GATINAIS SUD