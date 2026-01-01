Conférence Grippe aviaire Nouvelle menace pour les oiseaux marins Rue Jacques Prévert Trégunc

Conférence Grippe aviaire Nouvelle menace pour les oiseaux marins

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc Finistère

Depuis 2021, la France fait face à une recrudescence majeure d’épisodes de grippe aviaire hautement pathogène (H5N1), touchant non seulement les élevages mais aussi les populations d’oiseaux sauvages. Les oiseaux marins, notamment les goélands, fous de Bassan et sternes, ont été particulièrement impactés sur le littoral Atlantique et en Manche, provoquant des mortalités massives. Cette crise sanitaire menace la viabilité de certaines colonies reproductrices et perturbe les équilibres écologiques côtiers. Elle souligne la nécessité de renforcer la surveillance épidémiologique, la gestion des cadavres et les mesures de biosécurité pour limiter la propagation du virus.

Organisée par Bretagne Vivante.

Sans réservation, entrée libre. .

